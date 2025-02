Neymar amplia império imobiliário e oficializa nova mansão em Santos Craque se muda para residência de luxo no Morro Santa Terezinha e reforça sua conexão com a Baixada Santista O conteúdo Neymar amplia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h26 ) twitter

Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais)

Neymar acaba de adicionar mais um endereço de prestígio ao seu vasto portfólio imobiliário. O jogador oficializou a compra de uma nova mansão no Morro Santa Terezinha, uma das áreas mais nobres e exclusivas de Santos, no litoral de São Paulo. A decisão de se mudar para a cidade tem um motivo especial: estar mais próximo da Vila Belmiro e do Centro de Treinamento Rei Pelé.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre o novo lar de Neymar!

