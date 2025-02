P. Diddy enfrenta novas acusações de abuso sexual e número de vítimas ultrapassa 120 Número de vítimas pode chegar a 300 O conteúdo P. Diddy enfrenta novas acusações de abuso sexual e número de vítimas ultrapassa 120... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 08h46 ) twitter

O rapper Sean Combs, conhecido como Diddy, enfrenta novas acusações de exploração sexual. Duas mulheres, cujos nomes não foram divulgados, foram adicionadas ao caso pelos promotores federais.

Para mais detalhes sobre as acusações e o desenrolar do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

