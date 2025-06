Paulinho Serra expõe desentendimento com Eduardo Sterblitch e o chama de “psicopata da mentira” Em podcast, comediante reconhece talento do colega, mas critica comportamento e acusa de manipulação O conteúdo Paulinho Serra expõe... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Sterblitch e Paulinho Serra (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante participação no podcast Fala Guerreiro Cast, o comediante Paulinho Serra não poupou críticas ao ator e humorista Eduardo Sterblitch. Apesar de reconhecer o talento do colega, classificando-o como “um dos melhores atores com quem já trabalhei”, Paulinho fez duras acusações pessoais, chegando a chamá-lo de “psicopata da mentira”.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Ex-madrasta de Melody acusa filha de Belinho de ‘complexo de Édipo’

Álvaro detona Thayse Teixeira após ser acusado de humilhar Zé Felipe: “Burra”

Bianca Andrade assume novo namoro e faz declaração carinhosa para Diego Cruz