Perda do filho fez Maíra Cardi descobrir doença grave: “Era para eu estar morta”

Maíra Cardi (Foto: Redes Sociais)

Maíra Cardi, influenciadora digital e empresária, emocionou seguidores ao relatar detalhes de um período delicado de sua vida. Ela revelou que enfrenta a trombofilia, condição que aumenta a tendência do sangue formar coágulos e que pode colocar em risco a vida de gestantes. O diagnóstico veio após a perda gestacional de um filho que esperava com Thiago Nigro, episódio que a levou a descobrir a doença e iniciar um tratamento rigoroso com injeções diárias para evitar complicações graves durante e depois da gravidez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a história emocionante de Maíra Cardi.

