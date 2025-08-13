Logo R7.com
Perda do filho fez Maíra Cardi descobrir doença grave: “Era para eu estar morta”

Influenciadora contou que diagnóstico veio após perda gestacional e destacou que tratamento foi essencial para sua sobrevivência e...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Maíra Cardi (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Maíra Cardi, influenciadora digital e empresária, emocionou seguidores ao relatar detalhes de um período delicado de sua vida. Ela revelou que enfrenta a trombofilia, condição que aumenta a tendência do sangue formar coágulos e que pode colocar em risco a vida de gestantes. O diagnóstico veio após a perda gestacional de um filho que esperava com Thiago Nigro, episódio que a levou a descobrir a doença e iniciar um tratamento rigoroso com injeções diárias para evitar complicações graves durante e depois da gravidez.

