Poliana Rocha expõe momento de intimidade com Leonardo: ‘Chegou querendo’ Influenciadora compartilha registro carinhoso ao lado do cantor sertanejo O conteúdo Poliana Rocha expõe momento de intimidade com... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Instagram)

No último domingo (23), Poliana Rocha compartilhou um momento íntimo com Leonardo em seus Stories no Instagram. A influenciadora registrou o cantor sertanejo deitado ao seu lado na cama. Veja detalhes e vídeo abaixo!

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa!

Leia Mais em Feed TV:

Hariany Almeida abre o jogo sobre Bruna Marquezine e Virginia Fonseca

Bruna Biancardi compartilha momento fofo de Mavie em meio à reconciliação com Neymar

Virginia Fonseca revela significado do prefixo do jatinho de R$ 17 milhões