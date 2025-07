Rafa Justus fala sobre rótulo de “nepo baby”: “Me considero nepo tudo” Aos 15 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus comenta fama herdada da família e reforça desejo de seguir seus próprios caminhos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h18 ) twitter

Rafa Justus (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Com apenas 15 anos, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, tem conquistado espaço na internet e, recentemente, abriu o jogo sobre como lida com sua origem famosa durante uma entrevista no podcast PodDelas. Em tom leve e bem-humorado, a adolescente comentou sobre a fama que acompanha seu sobrenome e reconheceu seu lugar dentro do chamado universo dos “nepo babies” — termo usado para definir filhos de personalidades famosas.

