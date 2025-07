Rayane Figliuzzi se pronuncia sobre relação com Belo e manda recado para Gracyanne A famosa também afirmou que se cuida emocionalmente para lidar com a exposição pública Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rayane Figliuzzi, Belo e Gracyanne (Foto: Instagram) Feed TV

Na última quarta-feira (23), Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, comentou publicamente as recentes declarações de Gracyanne Barbosa, ex-mulher do artista. Em entrevista ao “Link Podcast”, Rayane destacou a importância do respeito à trajetória do casal e revelou que a relação com Belo é baseada em liberdade e companheirismo.

Para saber mais sobre as declarações de Rayane e a relação com Belo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Virgínia Fonseca e Vini Jr.: saiba como começaram os rumores de envolvimento do casal

Influenciadora batiza filho com nome de super-herói; saiba qual

Babi Cruz nega morte de Arlindo Cruz: “Especulação”