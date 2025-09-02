Recém-solteira, Virginia Fonseca expõe “flerte” de gringo: ‘Pedindo meu insta’
Durante viagem pela Europa, influenciadora afirma ter ficado envergonhada após pedido do homem
Virginia Fonseca, de 26 anos, embarcou para Europa no domingo, dia 31 e já causou alardes nas redes sociais. Ela está curtindo momentos em Madri, acompanhada de seus amigos. Acontece que na manhã desta terça (2), a influenciadora foi surpreendida com um pedido inusitado de um gringo. Veja vídeo no final da matéria!
Virginia Fonseca, de 26 anos, embarcou para Europa no domingo, dia 31 e já causou alardes nas redes sociais. Ela está curtindo momentos em Madri, acompanhada de seus amigos. Acontece que na manhã desta terça (2), a influenciadora foi surpreendida com um pedido inusitado de um gringo. Veja vídeo no final da matéria!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: