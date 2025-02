Shakira é hospitalizada no Peru e cancela show por problemas de saúde Cantora sofreu fortes dores abdominais e precisou de atendimento médico em Lima. O conteúdo Shakira é hospitalizada no Peru e cancela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h27 ) twitter

Shakira (Foto Reprodução Redes Sociais)

Shakira precisou ser hospitalizada em Lima, no Peru, após sofrer com intensas dores abdominais. A cantora, que desembarcou no país para uma apresentação no último domingo (16), foi atendida de emergência e teve que cancelar o show devido ao quadro de saúde.

Para mais detalhes sobre a situação da artista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

