Vaza áudios e prints de conversas entre Tirullipa e suposta amante; veja
Mensagens e áudios atribuídos ao humorista indicam troca de declarações carinhosas e convites para encontros
Na última quinta-feira, vieram a público mensagens e áudios que apontam um possível envolvimento extraconjugal entre o humorista Tirullipa e a influenciadora Dani Lopez, filha de Duda Lopez, ex-assessor do artista. O material, divulgado nas redes sociais, sugere que os dois mantinham contato frequente e reservado, mesmo com Tirullipa casado há mais de 15 anos com Stefânia Lemos. Em um dos trechos, ele afirma: “Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir”.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
