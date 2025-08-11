Vaza áudios e prints de conversas entre Tirullipa e suposta amante; veja Mensagens e áudios atribuídos ao humorista indicam troca de declarações carinhosas e convites para encontros Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tirullipa e suposta amante (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na última quinta-feira, vieram a público mensagens e áudios que apontam um possível envolvimento extraconjugal entre o humorista Tirullipa e a influenciadora Dani Lopez, filha de Duda Lopez, ex-assessor do artista. O material, divulgado nas redes sociais, sugere que os dois mantinham contato frequente e reservado, mesmo com Tirullipa casado há mais de 15 anos com Stefânia Lemos. Em um dos trechos, ele afirma: “Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir”.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Fábio Jr. e Fiuk não se falam há quase 3 anos; saiba o motivo

Neymar Jr recebe presente especial do filho mais velho no Dia dos Pais

Zé Felipe revela quem tomou a decisão de se separar