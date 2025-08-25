Viih Tube abre o jogo sobre só uma babá usar máscara com seus filhos Influenciadora contou detalhes sobre a escolha da funcionária e refletiu sobre o preconceito em torno do termo “babá” Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h19 ) twitter

Viih Tube (Foto Instagram) Feed TV

A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais para esclarecer uma dúvida recorrente entre seus seguidores: o motivo de apenas uma das babás que trabalham em sua casa aparecer usando máscara em alguns registros publicados por ela. Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses, frutos do relacionamento com o ex-BBB Eliezer, a influenciadora explicou que a iniciativa não foi dela, mas da própria funcionária.

Para saber mais sobre a visão de Viih Tube sobre o trabalho das babás e suas preocupações como mãe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

