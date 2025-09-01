Virginia desembarca em Madri e rumores de affair com Vini Jr. pegam fogo A empresária Virginia Fonseca desembarcou na Espanha e jogador Vini Jr. não foi convocado para seleção Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/09/2025 - 16h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h38 ) twitter

Virginia e Vini Jr. (Foto: Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores que está em viagem pela Europa. Na companhia do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccman e Duda Freire, a influenciadora fez uma parada em Madri, na Espanha. A passagem pela cidade acabou reavivando as especulações sobre um possível romance com o jogador Vini Jr.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

