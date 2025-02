Virginia Fonseca desabafa sobre estresse e desafios da carreira: “Pagando o preço do meu sonho” Influenciadora compartilha reflexões sobre a rotina intensa como empresária, apresentadora e mãe de três filhos. O conteúdo Virginia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h26 ) twitter

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais)

Conciliar uma carreira de sucesso com a vida pessoal nem sempre é fácil, e Virginia Fonseca fez questão de compartilhar essa realidade com seus milhões de seguidores. A influenciadora digital, uma das mais populares do Brasil, abriu o coração sobre o estresse e a pressão que enfrenta para equilibrar seus múltiplos papéis como empresária, apresentadora de TV e mãe de três filhos pequenos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa!

