Virginia se declara para cunhada de Zé Felipe no dia do aniversário: “Única”
Influenciadora elogia amizade e destaca relação especial com Jessika Losi
Jessika Losi, namorada de Monyque Isabella, celebrou aniversário na quinta-feira (28), e Virginia Fonseca fez questão de se declarar para a amiga nas redes sociais. A influenciadora compartilhou uma foto da aniversariante com José Leonardo e comentou sobre a amizade que mantém com a cunhada de Zé Felipe.
Jessika Losi, namorada de Monyque Isabella, celebrou aniversário na quinta-feira (28), e Virginia Fonseca fez questão de se declarar para a amiga nas redes sociais. A influenciadora compartilhou uma foto da aniversariante com José Leonardo e comentou sobre a amizade que mantém com a cunhada de Zé Felipe.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda amizade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda amizade!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: