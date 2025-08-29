Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Virginia se declara para cunhada de Zé Felipe no dia do aniversário: “Única”

Influenciadora elogia amizade e destaca relação especial com Jessika Losi

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Virginia e cunhada de Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Jessika Losi, namorada de Monyque Isabella, celebrou aniversário na quinta-feira (28), e Virginia Fonseca fez questão de se declarar para a amiga nas redes sociais. A influenciadora compartilhou uma foto da aniversariante com José Leonardo e comentou sobre a amizade que mantém com a cunhada de Zé Felipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda amizade!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.