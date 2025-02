Virginia toma decisão e convoca irmãos de Zé Felipe; entenda Filhos de Leonardo estarão juntos no programa da influenciadora no SBT. O conteúdo Virginia toma decisão e convoca irmãos de Zé Felipe... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h07 ) twitter

Zé Felipe e Virginia (Foto Instagram)

Virginia Fonseca tomou uma decisão especial para o retorno do seu programa ‘Sabadou’, no SBT. A influenciadora e apresentadora convidou todos os filhos do cantor Leonardo, incluindo seu marido, Zé Felipe, para participarem da estreia da nova temporada.

Não perca os detalhes dessa decisão e como os irmãos de Zé Felipe vão agitar o programa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

