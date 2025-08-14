Viúva de Elvis Presley desabafa após ser acusada de ter matado a própria filha
Viúva de Elvis rebate processo que a acusa de prejudicar filha para herdar patrimônio
Priscilla Presley, viúva de Elvis Presley, se manifestou para rebater acusações de que teria causado a morte da filha, Lisa Marie Presley, com o objetivo de assumir a herança do cantor. O processo, movido pelos ex-sócios de Priscilla, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, afirma que ela teria “desligado” os aparelhos que mantinham Lisa Marie viva após uma parada cardíaca. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Priscilla classificou as alegações como “sem vergonha e obscena”, negando totalmente as acusações. Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV. Leia Mais em Feed TV:
Priscilla Presley, viúva de Elvis Presley, se manifestou para rebater acusações de que teria causado a morte da filha, Lisa Marie Presley, com o objetivo de assumir a herança do cantor. O processo, movido pelos ex-sócios de Priscilla, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, afirma que ela teria “desligado” os aparelhos que mantinham Lisa Marie viva após uma parada cardíaca. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Priscilla classificou as alegações como “sem vergonha e obscena”, negando totalmente as acusações.
Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV: