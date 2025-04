Xuxa se revolta e rebate após ser ridicularizada por Rafinha Bastos: “Ignorância” Apresentadora defende projeto musical com referências ao passado e diz que críticas revelam falta de sensibilidade artística: “Me vesti... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h46 ) twitter

Rafinha Bastos e Xuxa (Foto Reprodução Redes Sociais)

Durante sua participação no Wowcast, Xuxa Meneghel comentou, com firmeza e desabafo, as críticas que recebeu após o lançamento visual de seu novo álbum de estúdio. A apresentadora foi alvo de um vídeo de Rafinha Bastos, em que o humorista debocha do figurino colorido — inspirado nos anos 1980 — e compara o look infantil ao estilo que a consagrou no início da carreira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

