Yasmin Brunet posa de biquíni e exibe cinturinha minúscula
Modelo compartilhou registros descontraídos e comentou sobre vida pessoal após rumores de relacionamento
Yasmin Brunet, de 37 anos, publicou uma selfie diante do espelho em que aparece de biquíni fio-dental azul. O registro, feito com o celular cobrindo parte do rosto, destacou as curvas da modelo, além do piercing no umbigo, detalhe que não passou despercebido pelos seguidores.
Yasmin Brunet, de 37 anos, publicou uma selfie diante do espelho em que aparece de biquíni fio-dental azul. O registro, feito com o celular cobrindo parte do rosto, destacou as curvas da modelo, além do piercing no umbigo, detalhe que não passou despercebido pelos seguidores.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: