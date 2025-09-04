Zé Felipe fala abre o jogo sobre momento solteiro e revela preferência no beijo
Solteiro após o término do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe revela como gosta de beijar
Sozinho desde o término do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, em maio deste ano, o cantor Zé Felipe comentou sobre suas preferências na hora do beijo.
Sozinho desde o término do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, em maio deste ano, o cantor Zé Felipe comentou sobre suas preferências na hora do beijo.
Para saber mais sobre o que Zé Felipe revelou em sua entrevista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre o que Zé Felipe revelou em sua entrevista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: