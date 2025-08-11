Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Zé Felipe revela quem tomou a decisão de se separar

Cantor revela que término foi decisão conjunta e destaca preocupação com bem-estar dos três filhos

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Zé Felipe e Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

No último domingo (10), Zé Felipe detalhou os motivos que levaram ao fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, anunciado em maio de 2025. O cantor contou sobre quem tomou a decisão do término.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.