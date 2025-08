Ana Hickmann retorna à TV ao lado de Edu Guedes após 16 anos Apresentadora participa do programa do marido, com quem dividiu o 'Hoje em Dia' entre 2005 e 2009 Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 05/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h38 ) twitter

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Televisão

Ana Hickmann está de volta à televisão ao lado de Edu Guedes após mais de uma década. A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, participa nesta terça-feira (5) do Fica com a Gente, programa comandado pelo marido na RedeTV!. A ocasião marca o reencontro dos dois como colegas de cena depois de 16 anos.

