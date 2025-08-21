Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

André Vasco estreia no comando do novo reality show “Mestre do Drywall”

O reality, que inicia neste sábado (23), ao meio-dia, promete unir emoção, competição e conhecimento sobre construção a seco

Feed TV - Arquivo de Televisão

Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7

Andre Vasco (Foto: Mestre do Drywall) Feed TV - Arquivo de Televisão

O apresentador André Vasco estreia no comando do reality show Mestre do Drywall, a partir de 23 de agosto, com exibição aos sábados, às 12h, para todo o Brasil. A atração transforma o universo da construção a seco — técnica moderna, sustentável e em crescente adoção no país — em uma competição cheia de ação, emoção, torcida e conflito. Um conteúdo inédito na TV aberta, que se propõe a entreter e, ao mesmo tempo, informar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão e descubra todos os detalhes sobre essa nova atração!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Televisão:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.