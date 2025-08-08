Após empurrão polêmico em colega da Record, Lucas Martins figura entre os ‘jornalistas mais admirados do Brasil’
Jornalista é um dos profissionais indicados para a votação que define os mais admirados
Após ser filmado empurrando uma jornalista da Record ao vivo no início de julho, Lucas Martins está entre os selecionados de uma lista intitulada “Os jornalistas mais admirados do Brasil“. A indicação foi comemorada no Instagram do canal que ele trabalha desde 2005, mas depois a publicação foi apagada. O caso aconteceu durante uma transmissão em que os profissionais das duas emissoras cobriam o desaparecimento de adolescentes em Alumínio (SP).
Para saber mais sobre essa polêmica e a lista dos jornalistas admirados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão.
