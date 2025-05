Brad Pitt vive ex-piloto em “F1”, novo filme sobre a modalidade que estreia em junho Produção tem cenas gravadas em GPs reais e participação de pilotos famosos e premiados O conteúdo Brad Pitt vive ex-piloto em “F1”,... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 12/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h28 ) twitter

Brad Pitt (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Televisão

O universo da Fórmula 1 vai ganhar as telas do cinema com um dos maiores nomes de Hollywood. Brad Pitt é o protagonista de “F1”, filme que teve seu trailer oficial revelado nesta segunda-feira (12) e que estreia no Brasil no dia 27 de junho. A produção é uma parceria entre a Warner Bros., Apple TV e a própria Fórmula 1, com cenas gravadas em corridas reais e a participação de pilotos da atual temporada.

