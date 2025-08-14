Chinaina apresenta oito talentos artísticos da comunidade da Maré na nova temporada do ‘Caça Joia’ Programa surge após projeto 'Mostra Maré de Música' que teve como propósito impulsionar a produção musical na Zona Norte do Rio Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 14/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chinaina (Foto: Assessoria) Feed TV - Arquivo de Televisão

Em maio de 2024, foi lançado o edital Mostra Maré de Música, com o objetivo de impulsionar a produção musical da Maré, vibrante território da Zona Norte do Rio de Janeiro. O resultado dessa iniciativa será exibido a partir do dia 15 de agosto, às 21h, com a estreia de uma temporada especial do programa Caça Joia, dedicada ao projeto. Serão dois episódios consecutivos por sexta-feira, totalizando quatro semanas de exibição inédita. Entre os oito artistas selecionados estão Flow Doggy Dog, Eliza Tavares, Jonas Camaleão, Mila Moura, Nova Raiz do Samba, P0cket, Banda Valette e Vitorian Sebastian. Sob o comando do cantor e apresentador Chinaina, o programa trará entrevistas exclusivas e a exibição dos clipes produzidos durante o edital, celebrando a diversidade sonora da comunidade – do funk ao pagode, passando pelo rap, metal e outros ritmos. A iniciativa destaca a potência cultural da Maré e reforça sua identidade marcada pela riqueza artística.

Não perca a chance de conhecer esses novos talentos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Televisão:

Após empurrão polêmico em colega da Record, Lucas Martins figura entre os ‘jornalistas mais admirados do Brasil’

Ana Hickmann retorna à TV ao lado de Edu Guedes após 16 anos

Catia Fonseca saiu de emissora após acionamento de seus advogados; entenda a treta