Felca já foi à Justiça contra suspensão de perfis em uma rede social; entenda Processo, movido por Felca, apontava falhas no aplicativo; plataforma recorreu, mas a condenação foi mantida em segunda instância Famosos e TV|Do R7 12/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Felca, influenciador digital, venceu uma disputa judicial contra o TikTok.

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o TikTok a indenizá-lo em R$ 10 mil.

A suspensão de suas contas foi considerada indevida, pois não houve justificativa clara.

O TikTok recorreu, mas a decisão judicial foi mantida em segunda instância. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Felca decide não monetizar vídeo-denúncia com 25 milhões de views e é elogiado na web Reprodução/Youtube

Antes de ganhar repercussão com denúncias sobre a adultização e a exploração de crianças nas redes sociais, o influenciador digital Felca travou uma disputa judicial contra o TikTok. Em 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a plataforma a indenizá-lo em R$ 10 mil após suspender as contas do influenciador sem apresentar justificativa comprovada.

O processo, movido por Felca, apontava falhas no aplicativo, nos mecanismos de privacidade e no algoritmo. Segundo ele, as contas foram bloqueadas de forma indevida por supostas violações das normas da comunidade. O influenciador afirmou que tentou reativar os perfis por meio de formulários online, mas não obteve resposta.

A defesa do TikTok alegou que a remoção de conteúdos e o banimento de contas ocorrem em razão de violações dos Termos de Serviço. No entanto, a Justiça considerou que a empresa não apresentou provas da infração que teria motivado a suspensão.

A decisão destacou que a medida afetou a atividade profissional de Felca, prejudicou sua comunicação com seguidores e gerou repercussão negativa. O tribunal entendeu que a relação está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e que a desativação de contas exige informações claras para que o usuário possa exercer o direito de defesa, o que não ocorreu no caso.

‌



O TikTok recorreu, mas a condenação foi mantida em segunda instância.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp