Felipe Neto vira réu por associar tiara usada por deputada ao nazismo Defesa da parlamentar argumentou que a publicação de Felipe Neto teve a ‘intenção deliberada’ de ofender sua honra Famosos e TV|Do R7 23/04/2025 - 19h24 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h24 ) twitter

Felipe Neto vira réu por injúria e difamação contra a deputada Júlia Zanatta Reprodução/Redes Sociais

O influenciador digital Felipe Neto se tornou réu em uma ação criminal movida pela deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que acusa o influenciador de injúria e difamação. A decisão foi tomada pela 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, após o Ministério Público dar parecer favorável ao prosseguimento da queixa-crime.

O processo tem origem em uma publicação feita por Felipe Neto na rede social X, em 13 de junho de 2024. Na postagem, o influenciador afirmou que a tiara de flores usada frequentemente por Zanatta é vista por “muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo”. Ele ainda observou que a parlamentar, embora negue essa associação, não usou o acessório durante um discurso no Parlamento Europeu, o que classificou como “curioso”.

A defesa da deputada argumenta que a publicação teve a intenção deliberada de associá-la ao nazismo, ofendendo sua honra e tentando prejudicar sua imagem pública e atuação parlamentar. Na ação, ela afirma que a tiara se tornou sua marca pessoal desde a campanha eleitoral, após uma foto em que aparece com o adereço e uma arma viralizar nas redes sociais.

Uma audiência de conciliação entre as partes foi realizada em 2 de abril, mas terminou sem acordo. Com isso, Felipe Neto deverá apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias.

