Giorgio Armani é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (04)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Morre Giorgio Armani, ícone da moda italiana, aos 91 anos ABC do ABC

Giorgio Armani é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (04). O famoso estilista italiano morreu aos 91 anos. O anúncio foi feito pela sua marca de grife em comunicado oficial.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h40 desta quinta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Giorgio Armani” são: São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:

Giorgio Armani morreu aos 91 anos

A notícia foi confirmada por meio de um comunicado oficial do Grupo Armani. O estilista deixa como legado uma das principais marcas do mundo fashion. Saiba mais em R7.com.

