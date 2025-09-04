Giorgio Armani é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (04)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Giorgio Armani é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (04). O famoso estilista italiano morreu aos 91 anos. O anúncio foi feito pela sua marca de grife em comunicado oficial.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h40 desta quinta.
Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Giorgio Armani” são: São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:
Giorgio Armani morreu aos 91 anos
A notícia foi confirmada por meio de um comunicado oficial do Grupo Armani. O estilista deixa como legado uma das principais marcas do mundo fashion. Saiba mais em R7.com.