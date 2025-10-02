Hungria é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (02)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Hungria é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (02). O rapper foi internado no Distrito Federal por intoxicação por Metanol devido a consumo de bebidas alcóolicas.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h00 desta quinta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Hungria” são: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Piauí, apontou o Google Trends. Confira: