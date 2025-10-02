Hungria é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (02) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Hungria foi internado nesta quinta após intoxicação por Metanol Reprodução/ redes sociais @hungria_oficial

Hungria é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (02). O rapper foi internado no Distrito Federal por intoxicação por Metanol devido a consumo de bebidas alcóolicas.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h00 desta quinta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Hungria” são: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Piauí, apontou o Google Trends. Confira: