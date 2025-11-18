Ingrid Conte inicia preparação para a superprodução Ben-Hur Atriz vai viver Iras na nova série produzida pela Seriella Productions

Ingrid Conte é Iras em Ben-Hur Reprodução/Instagram

Ingrid Conte está de volta com tudo! A atriz, famosa por papéis na RECORD como a Naamá de Reis (2022), está no elenco de Ben-Hur, nova superprodução da Seriella Productions. Na série, que tem estreia prevista para 2026, Ingrid dá vida a Iras.

E nas redes sociais, a atriz já deu um gostinho aos fãs do início da preparação para o projeto: “E assim começamos... registros de uma primeira semana deliciosa dessa aventura”.

Na publicação, Ingrid mostra detalhes, sem spoilers, além de aparecer ao lado dos preparadores de elenco Leandro Baumgratz e Nara Marques, além de Vinícius Redd, protagonista da trama.

Nos comentários, colegas atores como Gabriel Vivan se mostraram animados com a presença da atriz no projeto. “Coisa linda”, escreveu o ator.

Já João Faria, que viveu Doran em Reis (2022), disse: “Vai com tudo”.

Confira:

Ben-Hur tem previsão de estreia para o segundo semestre do ano que vem.