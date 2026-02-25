Logo R7.com
‘Ivete Sangalo’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (25)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|R7 Conteúdo e Marca

“Ivete Sangalo” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (25). A cantora de 53 anos teve uma indisposição e se machucou em uma pequena queda em casa. Ela está internada em um hospital em Salvador e a assessoria confirma que a artista está bem.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 15h24 desta quarta (25). Confira:

Ivete Sangalo é um dos assuntos mais buscados no Brasil, segundo o Google Trends

