‘Ivete Sangalo’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (25)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Ivete Sangalo” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (25). A cantora de 53 anos teve uma indisposição e se machucou em uma pequena queda em casa. Ela está internada em um hospital em Salvador e a assessoria confirma que a artista está bem.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 15h24 desta quarta (25). Confira:
Oferecimento: Google Trends.