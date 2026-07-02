‘Jaspion’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (2)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Jaspion” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (2). O ator e ex-dublê japonês Hikaru Kurosaki, conhecido no Brasil por interpretar o herói da série O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h08 desta quinta (2). Confira: