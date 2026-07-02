‘Jaspion’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (2) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Morre aos 64 anos de idade Hikaru Kurosaki, estrela de Jaspion Estrelando

“Jaspion” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (2). O ator e ex-dublê japonês Hikaru Kurosaki, conhecido no Brasil por interpretar o herói da série O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h08 desta quinta (2). Confira: