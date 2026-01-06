“Jayne Trcka” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (06) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

“Jayne Trcka” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (06). A atriz e fisiculturista foi encontrada morta em seu apartamento aos 62 anos de idade. Ela ficou famosa por interpretar uma professora de Educação Física em um dos filmes da franquia de Todo Mundo em Pânico.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 08h44 desta terça. Confira:

