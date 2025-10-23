João Fenerich produz e estrela ‘Consequências Paralelas’, filme premiado internacionalmente Ator, destaque em Reis e Paulo, O Apóstolo, vibra com o sucesso em festivais ao redor do mundo

Carol Macedo, João Fenerich e Felipe Hintze estrelam Consequências Paralelas Divulgação

Após viver Adonirão em Reis (2022) e Filipe em Paulo, O Apóstolo (2025), João Fenerich celebra o sucesso de sua estreia na produção de longas-metragens. Em Consequências Paralelas, o ator e produtor interpreta um dos protagonistas do filme dirigido pela dupla Gabriel França e CD Vallada.

Ao lado de Carol Macedo e Felipe Hintze, com participação especial de Camila Morgado, João vive Pedro um dos jovens que se vê envolvido em uma trama repleta de suspense, onde três amigos descobrem uma improvável máquina do tempo, dando vida a uma linha temporal onde a morte é iminente e a única maneira de sobreviver a ela é voltando alguns segundos no passado.

Consequências Paralelas é um thriller psicológico intenso, que mistura ficção científica e tensão existencial, explorando os limites da amizade, do livre-arbítrio e do preço de interferir no tempo.

João Fenerich celebra sucesso de Consequências Paralelas no mundo Divulgação

O filme estreou em Boston, nos Estados Unidos, em um evento de cinema dedicado a produções do gênero. Em sua carreira ao redor do mundo, já foi exibido em 16 festivais, em países como Espanha, Bélgica, Estados Unidos e Argentina, conquistando até agora treze prêmios. Recentemente, foi premiado como Melhor Filme e Melhor Direção no Rio de Janeiro.

Em passagem pelo México, onde o filme também foi reconhecido, João Fenerich participou de uma exibição a convite da Embaixada do Brasil no país:

Além disso, as críticas à produção têm sido positivas e Consequências Paralelas já garantiu presença em mais festivais brasileiros e internacionais, como na Romênia e na Venezuela.

