João Guilherme é visto ao lado de Sasha, melhor amiga de Bruna Marquezine O ator participou de um evento de influenciadores em São Paulo e posou para foto com a filha de Xuxa Famosos e TV|Do R7 20/03/2025 - 18h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h17 )

Após o término discreto, o ator participou de um evento de influenciadores em São Paulo e posou para foto com a filha de Xuxa Reprodução/Instagram/@MaisNovela

Nesta quinta-feira (20), João Guilherme reencontrou Sasha Meneghel, melhor amiga de sua ex-namorada, Bruna Marquezine. O filho de Leonardo esteve presente em um evento de influenciadores em São Paulo. A filha de Xuxa também marcou presença na apresentação, e juntos posaram para fotos com outros famosos.

Sasha e Bruna são amigas desde criança e a estilista se aproximou de João Guilherme durante o namoro dele com Marquezine. Ela e o marido, João Lucas, também marcaram presença no aniversário de João Guilherme na fazenda Talismã, em Goiás, pouco antes do término entre a atriz e o influenciador.

Em meio a rumores de clima tenso no aniversário de João Guilherme na fazenda talismã, Sasha e João Lucas desmentiram as suposições de que o clima entre a família do ator e os amigos da namorada resultou no término do casal.

João Guilherme, Sasha Meneghel e Fernanda Lima prestigiam evento no Shopping Iguatemi, em São Paulo (20/03). pic.twitter.com/UoKR7OtkUa — Portal João Guilherme (@portaljga) March 20, 2025

Em entrevista ao podcast ‘PodDelas’, a influenciadora foi direta ao afirmar que o que foi dito sobre o evento estava longe da realidade. João Lucas, por sua vez, reforçou que tudo não passou de um mal-entendido.

“Não aconteceu nada! Foi muito legal e as pessoas têm grandes problemas em criar histórias e cenários que elas não sabem. Foi legal o Leonardo servindo churrasco pra gente, sentando, cantando, abrindo as cervejas dele. Todo mundo estava lá curtindo”, disse o cantor.

Sasha aproveitou para dizer que não gosta de gastar o seu tempo desmentindo fofocas. “Eu quero gastar minha energia indo desmentir ciclano, fulano e beltrano? Não.”

João Lucas completou: “Então, muita gente não desmente e pode virar uma verdade.”

A relação do casal era pouco divulgada pelos atores nas redes sociais. A confirmação do rompimento veio inicialmente por meio da assessoria da atriz, que divulgou um comunicado afirmando que a separação ocorreu de forma ‘amigável’.

