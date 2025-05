Kerline provoca Whindersson Nunes em xaveco ousado nas redes sociais Influenciadora reage a brincadeira do humorista sobre aparência e gera repercussão com comentário picante que deixou fãs curiosos Famosos e TV|Do R7 15/05/2025 - 20h01 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h02 ) twitter

O humorista Whindersson Nunes e a influenciadora digital Kerline Cardoso Instagram

Whindersson Nunes causou alvoroço nas redes ao fazer uma brincadeira sobre homens com boa aparência e partes íntimas pouco atraentes. Em seu perfil no X, ele comentou: “Ninguém fala sobre a solidão do homem feio do p*u bonito”, provocando uma onda de reações.

A resposta que ganhou destaque veio da influenciadora digital Kerline Cardoso, ex-participante de A Fazenda, que escreveu: “O homem feio eu já vi”, insinuando interesse em conhecer a outra parte mencionada pelo humorista. O comentário imediato gerou burburinho entre os seguidores e levantou suspeitas de um possível flerte entre os dois.

A troca de mensagens foi compartilhada por perfis de celebridades e fãs, viralizando rapidamente e rendendo risadas e memes. Kerline, conhecida por seu bom humor e espontaneidade, reagiu à repercussão com uma risada: “Kkkkkkkk tô com vergonha agora”.

Enquanto alguns internautas elogiaram a ousadia da influenciadora, outros criticaram o teor sugestivo do comentário, classificando a interação como “baixo nível”.

Kerline participou do reality show A Fazenda 14 e construiu carreira como influenciadora digital, atuando em áreas como moda, beleza e entretenimento, além de ser conhecida por suas respostas diretas e bem-humoradas.

Whindersson, por sua vez, vem se recuperando publicamente após um período de internação em clínica psiquiátrica, tendo compartilhado recentemente momentos de superação ao lado da família e amigos. Sua abertura sobre saúde mental tem sido um tema importante em sua trajetória.

Até o momento, Whindersson não respondeu diretamente ao comentário de Kerline, mantendo o suspense entre fãs e seguidores que aguardam por uma possível continuação da brincadeira. Enquanto isso, a interação segue rendendo comentários e compartilhamentos nas redes sociais.

