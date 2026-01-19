“Lauana Prado” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (19)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Lauana Prado” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (19). A cantora anunciou em seu show que está grávida uma após terminar seu relacionamento com Tati Dias.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 07h40 desta segunda. Confira:
Oferecimento: Google Trends.