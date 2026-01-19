Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

“Lauana Prado” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (19)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Lauana Prado anuncia gravidez no palco; confira Entretê Spinoff

“Lauana Prado” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (19). A cantora anunciou em seu show que está grávida uma após terminar seu relacionamento com Tati Dias.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 07h40 desta segunda. Confira:

Anúncio de gravidez de Lauana Prado gerou interesse pela cantora no Google Reprodução/Google Trends

Oferecimento: Google Trends.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.