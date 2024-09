Longa-metragem protagonizado por Vitor Novello recebe o prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Gramado Filme InfiniMundo é dirigido por Bruno Martins e Diego Müller, e foi gravado em 2023 nos municípios de Sinimbu e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul Famosos e TV|Do R7 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vitor Novello é o protagonista do filme InfiniMundo Reprodução/Instagram

O filme InfiniMundo recebeu o prêmio de Melhor Filme, segundo o júri popular, no 52º Festival de Cinema de Gramado. O longa-metragem é dirigido por Bruno Martins e Diego Müller, e foi gravado em 2023 nos municípios de Sinimbu e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Parte das sequências da produção foram feitas em locais icônicos do estado brasileiro, como o Núcleo Germano Wink e ponte pênsil, que sofreram danos severos após a enchente devastadora no Rio Grande do Sul em maio deste ano. “As locações do filme agora simbolizam um passado cheio de memórias e um futuro promissor para Sinimbu”, revela a produção do filme.

No Instagram, o protagonista de InfiniMundo, Vitor Novello, que também já esteve em superproduções de sucesso da RECORD como Reis e Gênesis, celebrou a premiação.

“Temos um kikito! Que alegria poder celebrar tanta gente que produz cinema nesse festival, de tantos filmes incríveis e que resistiu à calamidade bravamente para acontecer por mais um ano. Muito realizado e agradecido a muita gente: a todo o pessoal amado de Sinimbu e Santa Cruz do Sul que marcou presença com faixa e tudo, e construiu junto esse filme, ao Bruno Martins pelo convite e pela ideia maluca e arriscada desse roteiro cheio de teatralidade, que se conduz pela palavra e pela poesia. Ao Diego Müller e Pablo Müller muito obrigado por todo esse caminho, espero que nos encontremos em breve em muitos projetos”, escreveu.

‌



Novello também fez questão de agradecer aos colegas de elenco: “Um obrigado especial às melhores parcerias de cena que eu poderia ter: Nicolas Vargas, Laura Millions Dutra, Nelson Freitas, Juliane Araujo, Edu Mendas e tantos mais… Carol Garcia também foi essencial nessa preparação generosa e potente que tivemos, e por isso te agradeço muito, amiga. Um beijo carinhoso e agradecido também em toda essa equipe que trabalha com amor e talento”.

Veja o post completo: