Mateus Solano é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (16)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Mateus Solano dá tapa em celular de espectador durante peça no Rio Grande do Sul Entretê Spinoff

Mateus Solano é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (16). O ator se envolveu em uma polêmica ao dar um tapa no celular de uma fã que o gravava enquanto ele se apresentava em uma peça de teatro.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h28 desta quinta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Mateus Solano” são: Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Alagoas, São Paulo e Rio Grande do Norte, apontou o Google Trends. Confira:

