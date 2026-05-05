Met Gala 2026: looks ‘diferentões’ rendem memes nas redes sociais
Baile beneficente reuniu alguns dos maiores nomes do entretenimento em Nova York
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O Met Gala reuniu algumas das maiores celebridades da atualidade nesta segunda-feira (4) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos.
Os convidados do baile beneficente organizado por Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue, se basearam no tema Fashion is Art (Moda é Arte, em português) e apostaram em looks extravagantes, muitos inspirados em quadros e esculturas.
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As produções logo viralizaram nas redes sociais, com internautas criando memes e opinando sobre as escolhas dos famosos.
Troye Sivan de jeans
O cantor Troye Sivan causou polêmica ao usar uma calça jeans, quebrando uma das “regras não oficiais” do evento de gala.
Bad Bunny envelhecido
Bad Bunny surpreendeu ao aparecer no tapete vermelho com a aparência envelhecida e uma bengala, o que fez com que muitas pessoas não o reconhecessem de imediato.
Rihanna atrasada
Rihanna é conhecida não só pelas produções grandiosas no Met Gala, mas também por chegar atrasada quase todos os anos. “Só atrasa, mas sempre entrega”, comentou um internauta. Outros brincaram que o look da cantora parecia um ninho de pássaro.
Katy Perry se escondendo
A cantora Katy Perry viralizou no X ao aparecer no baile com uma máscara prateada que cobria todo o rosto. “Eu voltando para o meu casulo depois que minha bateria social acaba”, brincou um usuário.
Beyoncé e Blue Ivy
Beyoncé, que não comparecia ao evento há 10 anos, foi uma das coanfitriãs da edição e era um dos nomes mais aguardados da noite. Ela chegou acompanhada da filha mais velha, Blue Ivy, que conquistou os fotógrafos no tapete vermelho.
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