Met Gala 2026: looks ‘diferentões’ rendem memes nas redes sociais Baile beneficente reuniu alguns dos maiores nomes do entretenimento em Nova York

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Met Gala 2026 aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, com o tema "Fashion is Art".

Celebridades como Troye Sivan e Bad Bunny geraram polêmica e surpresa com seus looks extravagantes.

Rihanna e Katy Perry também se destacaram com escolhas inusitadas, gerando memes nas redes sociais.

Beyoncé, após 10 anos, foi uma das coanfitriãs do evento, acompanhada da filha Blue Ivy. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Beyoncé foi uma das coanfitriãs da edição de 2026 Reprodução/Instagram @metmuseum

O Met Gala reuniu algumas das maiores celebridades da atualidade nesta segunda-feira (4) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos.

Os convidados do baile beneficente organizado por Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue, se basearam no tema Fashion is Art (Moda é Arte, em português) e apostaram em looks extravagantes, muitos inspirados em quadros e esculturas.

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As produções logo viralizaram nas redes sociais, com internautas criando memes e opinando sobre as escolhas dos famosos.

Troye Sivan de jeans

O cantor Troye Sivan causou polêmica ao usar uma calça jeans, quebrando uma das “regras não oficiais” do evento de gala.

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Ele com a roupa que foi no shopping pic.twitter.com/kkumcCvPHq — nossasunnyuau (@divonossasunny) May 4, 2026

Bad Bunny envelhecido

Bad Bunny surpreendeu ao aparecer no tapete vermelho com a aparência envelhecida e uma bengala, o que fez com que muitas pessoas não o reconhecessem de imediato.

eu quando compro meia idoso pra entrar nos eventos pic.twitter.com/KiRy1WZ8rH — thi (@sojagatito) May 5, 2026

sempre gostei de homens mais velhos sb pic.twitter.com/ijf7Ud0RzV — abará temperado 🎸 (@nos_remeg) May 5, 2026

Rihanna atrasada

Rihanna é conhecida não só pelas produções grandiosas no Met Gala, mas também por chegar atrasada quase todos os anos. “Só atrasa, mas sempre entrega”, comentou um internauta. Outros brincaram que o look da cantora parecia um ninho de pássaro.

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diva, mas tá parecendo um ninho de passarinho pic.twitter.com/bHvKClvg9G — bella¹⁶ (@rubysrosies) May 5, 2026

Katy Perry se escondendo

A cantora Katy Perry viralizou no X ao aparecer no baile com uma máscara prateada que cobria todo o rosto. “Eu voltando para o meu casulo depois que minha bateria social acaba”, brincou um usuário.

Beyoncé e Blue Ivy

Beyoncé, que não comparecia ao evento há 10 anos, foi uma das coanfitriãs da edição e era um dos nomes mais aguardados da noite. Ela chegou acompanhada da filha mais velha, Blue Ivy, que conquistou os fotógrafos no tapete vermelho.

muito caridosa essa blue ivy levando uma fã para o met gala pic.twitter.com/egAhO29ABX — gugu the showboy ❤️‍🔥 (@ibetyougugu) May 5, 2026

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