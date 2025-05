Michelle Batista compartilha foto em viagem com elenco de Paulo, O Apóstolo Atriz está confirmada na superprodução que estreia dia 28 de maio no Univer Vídeo Famosos e TV|Do R7 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

Michelle Batista ao lado dos atores André Luiz Miranda, Velson D'Souza e Fifo Benicasa Reprodução/Instagram

Michelle Batista mostrou o clima descontraído entre os colegas do elenco de Paulo, O Apóstolo, nova superprodução bíblica que estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda este ano na RECORD. A atriz esteve em viagem ao Rio Grande do Sul para as gravações da série e compartilhou diversos registros nas redes sociais.

Ao lado dos atores André Luiz Miranda, Fifo Benicasa e Velson D’Souza, Michelle mostrou as belíssimas paisagens de Cambará do Sul, cidade no Rio Grande do Sul. “Vocês são demais”, elogiou a atriz na legenda da publicação no Instagram.

Confira:

A superprodução Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 maio no Univer Vídeo.