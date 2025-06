Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal e ícone do samba, aos 88 anos Criador do Cacique de Ramos, músico redefiniu a roda de samba e deixa legado imensurável na cultura popular brasileira Famosos e TV|Douglas Oliveira 15/06/2025 - 04h17 (Atualizado em 15/06/2025 - 04h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal e ícone do samba, aos 88 anos Reprodução/Instagram

Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, morreu às 23h55 deste sábado (14), aos 88 anos, no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A morte foi causada por complicações decorrentes de um câncer de próstata e do avanço do Alzheimer. A informação foi confirmada pelo Grêmio Recreativo Cacique de Ramos e pelo Grupo Fundo de Quintal.

Figura central do samba carioca, Bira deixa um legado profundo como fundador e presidente vitalício do Cacique de Ramos, bloco criado em 1961 que se tornou referência cultural e berço de uma geração inovadora de sambistas. Com seu pandeiro, sua presença carismática e sua liderança serena, moldou não só o estilo musical de uma época, mas também os rumos da cultura popular brasileira.

Foi no pátio do Cacique que nasceu, no fim dos anos 1970, o grupo Fundo de Quintal — do qual Bira foi um dos fundadores. A formação original, que incluía nomes como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Almir Guineto, Sombrinha e Neoci, trouxe instrumentos como o tantã, o repique de mão e o banjo para o centro da roda, revolucionando a linguagem do samba e consolidando o gênero que viria a ser conhecido como pagode.

Homem de firmeza ética e generosidade contagiante, Bira Presidente transformou o “Doce Refúgio”, como ficou conhecido o espaço do Cacique, em ponto de encontro de artistas, compositores e apaixonados pelo samba. Ali, Beth Carvalho descobriu e impulsionou carreiras. Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e tantos outros foram inspirados por aquele chão.

‌



Bira deixa as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, e a bisneta Lua. O velório e o sepultamento ainda não tiveram data e local confirmados pela família.