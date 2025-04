‘Não tinha o sonho de ser cantor’, revela Péricles Durante participação no podcast ‘Prosperidade 360º‘, de Luiza Possi, o artista disse que, quando criança, queria jogar vôlei ou ser cientista Famosos e TV|Do R7 07/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 02h00 ) twitter

Péricles foi o convidado da semana do podcast de Luiza Possi Reprodução/YouTube @LuizaPossi360

Que Péricles é uma das principais vozes do samba e da música brasileira todo mundo sabe. Mas que o cantor quase não seguiu a carreira musical pode ser novidade para muita gente.

O artista contou, durante conversa com Luiza Possi no podcast Prosperidade 360º, que não tinha o sonho de ser cantor.

“Você acredita que não? Eu queria jogar vôlei, queria ser cientista. Eu queria estudar psicologia, para entender a minha cabeça e de um monte de gente que conheci. Queria de alguma forma, sei lá, contribuir”, disse Péricles.

“Eu acho que a música falou mais alto. De alguma forma, a música sempre esteve no caminho e na minha vida. Primeiro em casa, ouvindo música e eu ouvia de tudo. Ouvia música com o meu avô, que era clarinetista. Eu nunca vi ele tocando, mas consumindo música, que era diferente do que eu ouvia no rádio. E me interessava”, complementou.

‌



Antes da música, Péricles se apaixonou pelos esporte quando criança, em especial o vôlei.

“A gente teve uma infância muito rica nas coisas que o dinheiro não compra. A gente não tinha grandes condições, meu avô materno já era aposentado, a minha avó também. E eu sendo o filho mais velho, em pouco tempo, já comecei a adolescência. Então, o esporte me salvou em um momento que eu precisava achar meu lugar no mundo e a música também. Tenho amigos no voleibol até hoje, amigos mesmo! De se ver, de se falar e de se curtir. Tem gente que eu falo todo dia. Amigos de lá desde então.”

Assista ao bate-papo na íntegra

