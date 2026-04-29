‘Nas Ideias Podcast’ recebe Fabíola Reipert e levanta debate: “é fofoca ou notícia?” Jornalista fala sobre o universo das celebridades e a linha tênue entre informação e entretenimento

'Nas Ideias Podcast’ apresentado por Eric Rabelo e Willian Leite Reprodução/Nas Ideias Podcast

O ‘Nas Ideias Podcast’, apresentado por Eric Rabelo e Willian Leite, segue ampliando sua presença no digital e agora integra o ACLR, a network da RECORD.

Entre os destaques recentes do programa está a entrevista com a jornalista Fabíola Reipert, conhecida pelo sucesso do quadro Hora da Venenosa.

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Com seu estilo direto, autêntico e sem fugir de polêmicas, Fabíola participou de um bate-papo descontraído que abordou os bastidores do universo das celebridades e a linha tênue entre informação e entretenimento.

Durante a conversa, um dos principais pontos levantados foi justamente o debate sobre o conteúdo consumido pelo público: “afinal, é fofoca ou é notícia?”

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A jornalista defendeu que seu trabalho está baseado em fatos e apuração, mesmo quando envolve a vida pessoal de famosos.

O episódio também trouxe momentos leves e bem-humorados, com troca de provocações entre os apresentadores e a convidada, além de histórias curiosas sobre o dia a dia do jornalismo de celebridades.

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Em um dos trechos, Fabíola destacou que muitas informações chegam até ela, mas nem tudo pode ou deve ser divulgado. Segundo a jornalista, há situações em que o bom senso e o impacto das notícias pesam na decisão de publicar ou não determinados conteúdos.

O Nas Ideias Podcast vem se consolidando como um espaço de conversas francas e dinâmicas, reunindo nomes relevantes e temas que geram identificação com o público.

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A entrada no ACLR reforça a estratégia da Record em fortalecer sua atuação no ambiente digital, apostando em formatos que unem entretenimento, informação e proximidade com a audiência.

Confira a entrevista completa com Fabíola Reipert no vídeo abaixo:

ACLR: A network da RECORD que cresce com você!