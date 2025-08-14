No Rio, ‘A Escrava Isaura’ é vice-líder absoluta e tem maior share de 2020 Na cidade de São Paulo, a trama escrita por Tiago Santiago e dirigida por Herval Rossano também ficou em segundo lugar na audiência Famosos e TV|Do R7 15/01/2020 - 16h01 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta terça-feira (14) ficou no segundo lugar isolado das audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h16 às 16h, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, consolidou, no Rio de Janeiro, o segundo lugar absoluto com média de 8 pontos e pico de 10 pontos. O share ficou em 19%, batendo seu recorde deste ano. A terceira colocada ficou com 5 pontos de média, três a menos que a Record TV.

Em São Paulo, registrou média de 6 pontos, pico de 9 e share de 14%. Foi vice-líder absoluta. A terceira colocada ficou com 5 pontos de média.