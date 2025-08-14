Novela ‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar isolado na audiência Na faixa das 15h16 às 16h04, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 8 pontos Famosos e TV|Do R7 22/10/2019 - 19h07 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'A Escrava Isaura' conquista vice-liderança

O capítulo da novela A Escrava Isaura, exibido na tarde da Record TV, consolidou o segundo lugar isolado na audiência desta segunda-feira (21).

Na faixa das 15h16 às 16h04, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 8 pontos, pico de 11 e share de 16%. Durante três minutos a novela ficou em primeiro lugar. A terceira colocada marcou média de 7 pontos.