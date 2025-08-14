Novela ‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar isolado na audiência
O capítulo da novela A Escrava Isaura, exibido na tarde da Record TV, consolidou o segundo lugar isolado na audiência desta segunda-feira (21).
Na faixa das 15h16 às 16h04, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 8 pontos, pico de 11 e share de 16%. Durante três minutos a novela ficou em primeiro lugar. A terceira colocada marcou média de 7 pontos.