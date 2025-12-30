Logo R7.com
O casal Zé Felipe e Ana Castela foi um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (29)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Buscas por Zé Felipe e Ana Castela saltam 1000% após término ABC do ABC

O casal Zé Felipe e Ana Castela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (29). Os cantores sertanejos anunciaram o término do relacionamento que durou aproximadamente 2 meses.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 19h56 desta segunda. Confira:

Oferecimento: Google Trends.

