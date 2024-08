‘O Programa de Todos os Programas’ recebe Denise Del Vecchio A atração será transmitida ao vivo, a partir das 18h, no canal do YouTube e nas demais plataformas do portal R7 Famosos e TV|Do R7 20/08/2024 - 04h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 04h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Denise Del Vecchio participa de 'O Programa' desta terça (20) Reprodução/Instagram @dedelvecchio - 30.05.2022

Denise Del Vecchio participa de O Programa de Todos os Programas , desta terça-feira (20). A atriz vai conversar com Flavio Ricco e Gabi França sobre momentos marcantes da carreira.

A atração será transmitida ao vivo, a partir das 18h, no canal do YouTube e nas demais plataformas do portal R7.

O Programa de Todos os Programas estreou a quarta temporada no dia 5 de março de 2024, com a presença do jornalista e apresentador Celso Freitas . Além do bate-papo com celebridades especiais, a atração testa o conhecimento dos convidados sobre a história da televisão brasileira e mundial com o Quiz de Todos os Programas.

O programa traz, semanalmente, uma conversa sobre os temas mais relevantes da televisão brasileira, com destaque também para a internet e o streaming. A cada edição, Flavio Ricco apresenta ainda notícias exclusivas dos bastidores do setor.

Entre os convidados especiais que já passaram pelo programa estão Léo Dias, Mariana Rios, Zeca Camargo, Ana Paula Padrão, Angélica, Craque Neto, Carlos Tramontina e Ticiane Pinheiro.