Pâmela Tomé celebra presença no elenco de Ben-Hur: ‘Felicidade imensa’ Atriz vai interpretar Ester na nova superprodução da Seriella Productions

Pâmela Tomé celebra presença no elenco de Ben-Hur Reprodução/Instagram

Pâmela Tomé promete brilhar em 2026 como uma das protagonistas de Ben-Hur, nova superprodução da Seriella Productions. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz contou aos fãs que vai interpretar Ester no projeto.

“Compartilhando essa grande notícia com vocês porque meu coração está quentinho e a felicidade é imensa! Ben-Hur. Vamos com tudo minha Ester! Minha estrela! Apaixonada novamente por uma grande personagem e o sentimento é muito bom! A arte me cura, a arte me faz sonhar, a arte faz parte do meu todo! É o meu caminho! Me sinto completa para ser sensível e me jogar nesse desafio e grande jornada!”, escreveu a atriz.

Conforme divulgado pela produtora, Pâmela está no elenco da série ao lado de nomes como Vinícius Redd, Rômulo Weber e Ingrid Conte.

Nos comentários, a autora de Ben-Hur, Cristiane Cardoso, respondeu: “Nossa boneca de pano”.

Já Vinícius Redd incentivou: “Bora!”

Confira:

Ben-Hur tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2026.