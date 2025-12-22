Logo R7.com
“Paolla Oliveira” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (22)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação Notícias ao Minuto

“Paolla Oliveira” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (22). A atriz e o cantor Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento de 5 anos, o que causou um alvoroço na internet e redes sociais.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h36 desta segunda. Confira:

Oferecimento: Google Trends.

